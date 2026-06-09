Nasa-Mondprogramm: Italiener fliegt 2027 bei „Artemis 3“ mit – kein Deutscher

Mit „Artemis 3“ will die Nasa künftige Mondlandungen vorbereiten. Einer der Astronauten an Bord wird der Italiener Luca Parmitano sein. Was ist mit Alexander Gerst und Matthias Maurer?
Erstmals wird Europa mit einem eigenen Astronauten beim Nasa-Mondprogramm dabei sein – aber überraschenderweise ohne einen Deutschen: Nicht Alexander Gerst oder Matthias Maurer werden der erste Esa-Astronaut auf einer „Artemis“-Mission sein, sondern der Italiener Luca Parmitano. Der 49-Jährige sei einer der vier Raumfahrer bei „Artemis 3“, sagte Jared Isaacman, Chef der US-Raumfahrtbehörde Nasa.