Narrenzunft Donner-Hexen: Vereine sollten Vorbild sein in Sachen Respekt, Empathie und Fairness

Sticheleien und üble Nachreden bei den Donner-Hexen sollten vom Vorstand ernst genommen werden nach den vielen Austritten, meint unsere Autorin Iris Frey.
Die Fasnet ist eine Zeit der Ausgelassenheit, Fröhlichkeit und damit etwas Positives. Doch schaut man hinter die Fassade bei der Narrenzunft der Donner-Hexen, sieht es mitunter anders aus. Da scheint der Spaß schnell aufzuhören. Dort, wo Gardetanzende sich das ganze Jahr darauf vorbereiten, in der Fasnet für Abwechslung zu sorgen, herrscht offenbar nicht immer eitel Sonnenschein. Im Gegenteil. Es herrscht Fassungslosigkeit über persönliche Animositäten, die sich in subtiler übler Nachrede ausdrücken. Sie belasten nicht nur jedes Mitglied persönlich in ihrem Leben, sondern auch das Klima und den Zusammenhalt im Verein.