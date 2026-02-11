Narrentage in Waiblingen: Tausende Narren ziehen durch Waiblingen – das erwartet Pendler und Besucher

Tausende Narren stürmen Waiblingen: Am 14. Februar wird die Innenstadt zur Faschingshochburg. Wir verraten, welche Straßen gesperrt sind und wie man am besten zum Umzug kommt.

Von den Ammelbach Hexen bis zur Narrenzunft Zwieblingen: Am Samstag, 14. Februar, geht es in Waiblingen rund. Dann erreichen die Waiblinger Narrentage ihren Höhepunkt. Fasnetsgruppen aus dem Großraum Stuttgart ziehen durch die Waiblinger Innenstadt. Der Faschingsrummel beginnt allerdings schon am Donnerstag, 12. Februar, mit dem Rathaussturm. Von 17.30 Uhr an übernehmen die Narren von der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft das Regiment, und Oberbürgermeister Sebastian Wolf muss sich auf dem Rathausvorplatz dem Narrengericht stellen.

Am Samstag startet der Umzug um 14.30 Uhr nach dem Zunftmeisterempfang im Rathaus. Schon vorher lohnt sich ein Rundgang durch die Altstadt – in den Gassen und auf den Plätzen sind dann bereits viele Hästräger unterwegs und bringen Farbe ins Stadtbild.

Wer kommt zum Umzug?

Für den Umzug durch die Waiblinger Innenstadt haben sich knapp 80 Gruppen angemeldet. Viele kommen aus der Region Stuttgart, einige nehmen aber weitere Wege auf sich, zum Beispiel die Freie Narrenzunft Waldschreck aus Bad Saulgau oder die Hexen aus Donaueschingen.

Auf welcher Strecke verläuft der Umzug?

Die Umzugsstrecke führt vom Waldmühleweg über die Straße Am Stadtgraben, Fronackerstraße, Untere Lindenstraße und Bahnhofstraße zum Alten Postplatz und von dort über die Lange Straße und durch die Kurze Straße bis zum Rathaus, wo dann noch weiter gefeiert wird. Die Veranstalter bitten die Zuschauer, die Umzugsstrecke aus Sicherheitsgründen nicht zu kreuzen.

Welche Straßen sind für denVerkehr gesperrt?

Die Innenstadt wird während des Umzugs von 12.30 bis etwa 19.30 Uhr voll gesperrt. Betroffen sind unter anderem die untere Bahnhofstraße, die Kreuzung am Alten Postplatz und der Mayenner Straße. Das wirkt sich auch auf mehrere Buslinien aus: Die Nummern 201, 204, 206, 207, 208, 209, 211 und 218 werden über die Devizesstraße oder die Alte Bundesstraße und die Jesistraße umgeleitet.

Guggenmusiker sorgen für Stimmung beim Umzug in Waiblingen (Archivbild). Foto: Gottfried Stoppel

Welche Bushaltestellen entfallen?

Während des Umzugs entfallen einige Haltestellen ersatzlos. Betroffen sind zum einen die Haltestellen, die sich im gesperrten Bereich der Innenstadt befinden. Außerdem halten keine Busse an folgenden Stationen:

Blumenstraße

untere Mayenner Straße

Stauferschule

Stadtmitte

Bahnhofstraße

Marktgasse

Rathaus

Schwanen

Schmidener Straße

Hochwachtturm

Querspange

Bürgerzentrum

Außerdem entfallen auf der Linie 218 in Richtung Bahnhof die Haltestellen Untere Mayenner Straße, Seniorenzentrum, Friedhof, Schwabstraße, Emil-Münz-Straße, Arge/Post, Devizesstraße.

Wo kann man parken?

Zahlreiche öffentliche Parkplätze sind wegen des Umzugs gesperrt. Nicht verfügbar sind die Plätze an der „Querspange“ und in der Bahnhofstraße, Untere Lindenstraße, Fronackerstraße, Am Stadtgraben, Weingärtner Vorstadt, Kurze Straße sowie Beinsteiner Tor. Auch bei den Parkgaragen gibt es zahlreiche Sperrungen. So ist eine Zufahrt zur Marktgarage, zur Tiefgarage „Rewe“ und zur Volksbank Tiefgarage in der Zeit von 12.30 bis circa 19.30 Uhr nicht möglich. Auch die Zu- und Ausfahrt der Postplatzgarage und Tiefgarage Landratsamt ist von 13 bis 19.30 Uhr gesperrt.

Genutzt werden können beispielsweise der Parkplatz am Hallenbad und die Garage am Bürgerzentrum. Wer nichts gegen einen kleinen Spaziergang hat, kann an der Rundsporthalle parken und durch den Landschaftspark Talaue bis zur Innenstadt gehen.