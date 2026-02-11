Narrentage in Waiblingen: Tausende Narren ziehen durch Waiblingen – das erwartet Pendler und Besucher

Tausende Narren stürmen Waiblingen: Am 14. Februar wird die Innenstadt zur Faschingshochburg. Wir verraten, welche Straßen gesperrt sind und wie man am besten zum Umzug kommt.
Von den Ammelbach Hexen bis zur Narrenzunft Zwieblingen: Am Samstag, 14. Februar, geht es in Waiblingen rund. Dann erreichen die Waiblinger Narrentage ihren Höhepunkt. Fasnetsgruppen aus dem Großraum Stuttgart ziehen durch die Waiblinger Innenstadt. Der Faschingsrummel beginnt allerdings schon am Donnerstag, 12. Februar, mit dem Rathaussturm. Von 17.30 Uhr an übernehmen die Narren von der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft das Regiment, und Oberbürgermeister Sebastian Wolf muss sich auf dem Rathausvorplatz dem Narrengericht stellen.