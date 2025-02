Narrentage 2025 in Waiblingen: 2200 Narren toben durch die Stadt

Wenn am Samstag, 1. März, rund 2200 Narren Waiblingens Innenstadt unsicher machen, steht der Verkehr still. Wie kommt man am besten zur Umzugsstrecke und was erwartet Faschingsfans während der Narrentage?

Der Countdown läuft: In der kommenden Woche geben die Narren so richtig Gas – auch in Waiblingen. Dort stürmen am Donnerstag, 27. Februar, die Aktiven der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft und der Waiblinger Karneval Gesellschaft „Die Salathengste“ um 17.30 Uhr das Rathaus und entmachten die Verwaltungsspitze. Danach muss der Oberbürgermeister Sebastian Wolf sich dem Narrengericht auf dem Rathausvorplatz stellen, denn während der Waiblinger Narrentage, die bis 4. März dauern, ticken die Uhren anders.

Am Samstag, 1. März, gibt es von 11 Uhr an auf dem Rathausplatz eine Bewirtung. Um 14.30 Uhr setzt sich der Faschingsumzug durch die Innenstadt in Bewegung. Die Besucher werden um einen Unkostenbeitrag von je drei Euro gebeten und dürfen sich auf rund 2200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen. Insgesamt haben sich laut den Veranstaltern 86 Vereine und Gruppen für den Faschingsumzug angemeldet. Die längsten Anfahrten mit mehr als 200 Kilometern nehmen die Breisgauer Castrum Hexen und die „Nachtwehr-Hexen Wasser 2019“ auf sich. Die Narrenzunft Neresheim hat die größte Zahl an Teilnehmern mobilisiert: mehr als 200 Mitglieder kommen nach Waiblingen.

Umzugsstrecke durch die Innenstadt

Gut gelaunte Teilnehmerinnen am Faschingsumzug 2024 Foto: Gottfried Stoppel

Die Umzugsstrecke führt vom Waldmühleweg über die Straße Am Stadtgraben, Fronackerstraße, Untere Lindenstraße und Bahnhofstraße zum Alten Postplatz und von dort über die Lange Straße und durch die Kurze Straße bis zum Rathaus, wo weiter gefeiert wird. Die Veranstalter bitten die Zuschauer, die Umzugsstrecke aus Sicherheitsgründen nicht zu kreuzen.

Diese Bushaltestellen entfallen

Von 13 bis 18.30 Uhr sind die untere Bahnhofstraße, die Kreuzung Alter Postplatz und die Innenstadt wegen des Faschingsumzugs für Fahrzeuge gesperrt. Die Busse verkehren in diesem Zeitraum über die Devizes- und Jesistraße und die Alte Bundesstraße und nutzen die Kreuzung am Hallenbad für die Fahrt in beide Richtungen.

Etliche Bushaltestellen entfallen während des Umzugs: generell nicht angefahren werden die Stationen Obere Bahnhofstraße, Blumenstraße, Fröbelstraße, Hausgärten, Hochwachtturm, Marktgasse, Querspange, Rathaus, Schmidener Straße, Stadtmitte/Alter Postplatz und Schwanen. Auf der Linie 218 Richtung Bahnhof entfallen die Haltestellen Untere Mayenner Straße, Seniorenzentrum, Friedhof, Schwabstraße, Emil-Münz-Straße, Arge/Post, Devizesstraße. Bei der Linie 211 in Fahrtrichtung Stetten entfallen die Haltestellen Blumenstraße, Untere Mayenner Straße und Stauferschule. Die Umleitung führt ab dem Bahnhof Waiblingen über die Devizesstraße zur Jesistraße.

Parkplätze und Tiefgaragen sind gesperrt

Parken ist während dieser Zeit weder an der „Querspange“ noch in der Bahnhofstraße, der Unteren Lindenstraße, der Fronackerstraße, Am Stadtgraben, Weingärtner Vorstadt, Kurze Straße und Beinsteiner Tor möglich. Die Marktgarage, die Tiefgarage „Rewe“ an der Querspange und die Volksbank Tiefgarage in der Fronackerstraße können von 13 bis 18.30 Uhr nicht genutzt werden. Anwohner, die in diesem Bereich einen privaten Stellplatz haben, bekommen bei der Geschäftsstelle der Parkierungsgesellschaft in der Scheuerngasse 2 eine Ausnahmegenehmigung zum Parken.