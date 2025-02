2200 Narren in der Stadt: so kommt man zum Umzug

Wenn am Samstag, 1. März, rund 2200 Narren Waiblingens Innenstadt unsicher machen, steht der Verkehr still. Wie kommt man am besten zur Umzugsstrecke und was erwartet Faschingsfans während der Narrentage?











Der Countdown läuft: In dieser Woche geben die Narren so richtig Gas – auch in Waiblingen. Dort stürmen am Donnerstag, 27. Februar, die Aktiven der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft und der Waiblinger Karneval Gesellschaft „Die Salathengste“ um 17.30 Uhr das Rathaus und entmachten die Verwaltungsspitze. Danach muss der Oberbürgermeister Sebastian Wolf sich dem Narrengericht auf dem Rathausvorplatz stellen, denn während der Waiblinger Narrentage, die bis 4. März dauern, ticken die Uhren anders.