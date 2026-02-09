Der Schultes der Keplerstadt kämpft in diesem Jahr als Chris Skywalter gegen die Macht des Bösen und verteidigte sich beim Rathaussturm gegen die vorgebrachten Anschuldigungen.
Begleitet von einem donnernden Schlag und splitterndem Holz haben die Hexen der Weil der Städter Narrenzunft AHA am Sonntag beim traditionellen Narrensprung das Tor zum Rathaus der Keplerstadt mit einem riesigen Rammbock aufgebrochen und sich so Zugang zum Weiler Zentrum der Macht verschafft. Anschließend wurde Bürgermeister Christian Walter an einem Seil aus seinem Amtszimmer auf den Wagen des AHA-Siebenerrats geführt, wo er sich zu den zuvor gehörten Anschuldigungen äußern konnte.