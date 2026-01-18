Kettenklirren, Konfettiregen, Hexenpuppen: Erstmals luden die Dachtler Huzler Hexa zum Narrenumzug. Ein kleines Dorf im Ausnahmezustand, mit 5.000 Gästen
Ketten klirren, Hexenpuppen baumel am Kran, mächtig breite Traktorenreifen bahnen sich den Weg, Rauch steigt auf, Zottelige gehen um. Dachtel ist ein Teilort von Aidlingen, sehr klein und überschaubar, im Heckengäu gelegen. 1380 Menschen leben dort, gezählt zuletzt im Jahr 2022. Am Samstag müssen sie sich verloren vorkommen. Zum ersten Mal haben die Dachtler Huzler Hexa zum Narrenumzug eingeladen. Das kleine Dorf streckt jeden Verkehrsarm dicht besetzt mit parkenden Autos bis in die Nachbarortschaften aus. Die Umzugsstrecke verläuft rund 600 Meter weit von der Dachtler Bergstraße hinaus zum Bürgerhaus. An fünf Stationen entlang der kurzen Strecke wird das Narrenvolk mit Nahrung und Getränken versorgt. An der dritten Station steht Zunftmeister Arne Lang auf ebener Erde, in Augenhöhe mit dem bunten Heer der Unvernunft und seinen Verehrern. „Es geht den Buckel nuff“, ruft er den Saadmännern aus Rohrau zu. „Bloß et nach hinta kuppa!“ Und, zur Motivation der grandiosen Truppe: dreimal „Saad-Mah“, der Schlechtruf der Rohrauer.