Narrenempfang in Stuttgart: OB Frank Nopper gewinnt das Herz aller Karnevalisten

6 Festkomitee-Präsidentin Anita Rösslein und Oberbürgermeister Frank Nopper im Stuttgarter Rathaus Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Beim traditionellen Narrenempfang am Rosenmontag im Rathaus beweisen die Stuttgarter Karnevalsgesellschaften, dass der Karneval auch in Stuttgart zuhause ist.











Rosenmontag ist der Höhepunkt des Karnevals. Hier ein Narrensprung, da ein Umzug mit tausenden Teilnehmern. Und in Stuttgart? Da findet der große Faschingsumzug am Faschingsdienstag statt und auch sonst ist auf den Straßen wenig karnevalistisches Treiben zu beobachten. Ganz anders sieht es da im Stuttgarter Rathaus aus. Hier herrscht beim traditionellen Narrenempfang mit dem Oberbürgermeister ein närrisches Treiben. Schon der Eingangsbereich ist bunt geschmückt. Funkelndes Lametta und unzählige Luftschlangen baumeln da am „höchsten Feiertag aller Karnevalisten“, wie ihn Oberbürgermeister Frank Nopper am Vormittag bezeichnet, von der Decke.