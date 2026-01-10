Ein kurzer Schockmoment, mahnende Worte aber vor allem viele glückliche Gesichter: In Neuhausen haben 700 Hästräger und mehrere hundert Narrenfreunde das Narrenbaumaufstellen gefeiert.
Für einen kurzen Moment war die Lage kritisch. In Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) haben Närrinnen und Narren am Samstagnachmittag feierlich ihren Narrenbaum aufgestellt. Zentimeter für Zentimeter wurde der 20 Meter hohe Stamm mit Seilen und Stützen aufgerichtet – bis er knapp vor der Senkrechten seitlich leicht abzurutschen drohte, ein paar Zuschauer rannten sogar erschrocken nach hinten. „Da war es kurz kritisch“, sagt auch Ronald Witt, Präsident des Narrenbundes Neuhausen.