Netflix und Regisseurin Greta Gerwig (41) haben offenbar Daniel Craig (57) ein Angebot für ihre Verfilmung der "Chroniken von Narnia" unterbreitet. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Deadline". Der frühere James-Bond-Darsteller könnte neben Charli xcx (32) in die Fantasiewelt von C.S. Lewis (1898-1963) eintauchen.

Daniel Craig: Weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Netflix?

Welche Figur der 57-Jährige in der Verfilmung des Klassikers verkörpern könnte, ist derzeit noch unklar. Quellen des Portals betonen, dass die Verhandlungen noch in einem frühen Stadium seien und unklar bleibe, ob Craig das Angebot letztendlich annehmen wird. Die Produktion soll noch in diesem Jahr beginnen.

Sollte die Zusammenarbeit zustande kommen, wäre es nicht die erste Kooperation zwischen Craig und Netflix. Der Brite ist bereits als Detektiv Benoit Blanc in Rian Johnsons (51) "Knives Out"-Filmreihe für den Streaming-Riesen aktiv. Nach "Knives Out - Mord ist Familiensache" (2019) und "Glass Onion: A Knives Out Mystery" (2022) soll noch in diesem Jahr mit "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" der dritte Teil der Krimireihe erscheinen.

Die sieben Bücher umfassende Fantasy-Buchreihe "Die Chroniken von Narnia" wurde bereits zahlreich adaptiert, darunter drei Filme: "Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia" (2005), "Die Chroniken von Narnia: Prinz Kaspian von Narnia" (2008) und "Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte" (2010). Netflix hatte 2018 angekündigt, neue Serien und Filme basierend auf der beliebten Reihe zu entwickeln.

Regisseurin Greta Gerwig ("Barbie", "Little Women") kam 2020 an Bord, um den ersten Film zu inszenieren. Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Stadium und Details zur Handlung sind bislang rar. Wie bekannt wurde, soll der Film im November 2026 zunächst für zwei Wochen exklusiv in IMAX-Kinos gezeigt werden, bevor er auf der Streaming-Plattform erscheint. Kürzlich wurde zudem spekuliert, dass Popstar Charli xcx ("Brat") offenbar für die Rolle der Weißen Hexe im Gespräch ist. Die Antagonistin wurde in den früheren Verfilmungen von Tilda Swinton (64) verkörpert.