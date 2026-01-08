Narben zeugen bis heute davon: Jodie Foster erinnert sich an Löwenattacke

Jodie Foster erinnert sich an das "Beängstigendste, was mir jemals bei Dreharbeiten passiert ist". Ein Löwe packte sie am Set mit dem Maul und schüttelte sie durch. So kam sie davon - und so wehrte sie den nächsten Angriff ab.
Seit frühester Kindheit steht Jodie Foster (63) vor der Kamera. Die lange Karriere hat dabei Spuren hinterlassen - ganz buchstäblich. So griff sie bei Dreharbeiten einmal ein Löwe an. In einem Interview mit "W Magazine" erinnerte sich die Hollywood-Legende einmal mehr an den offenbar traumatisierenden Vorfall, von dem sie Narben davontrug. Sie war damals achteinhalb oder neun Jahre alt, sagte sie.