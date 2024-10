Naomi Campbell: Erste Reaktion zum Tod von Ex-Romanze Liam Payne

Naomi Campbell (54) hat auf Instagram ihre Trauer über den Tod von Liam Payne (1993-2024) zum Ausdruck gebracht. Das Model soll vor fünf Jahren eine kurze Beziehung mit dem One-Direction-Bandmitglied geführt haben. Bisher schwieg sie zu seinem Tod am 16. Oktober, jetzt kommentierte sie aber einen Beitrag von Paynes guter Freundin Nicole Scherzinger (46) mit traurigen Emojis.

Scherzinger, die 2010 bei der Entdeckung von Payne in der Castingshow "The X Factor" in der Jury saß, teilte am 25. Oktober auf ihrem Instagram-Account gemeinsame Fotos mit ihm und trauerte um den verstorbenen Sänger. "Es war so schwer zu verarbeiten, dass du nicht mehr da bist, aber ich bin dankbar, dein gutes Herz, deine süße Seele und deinen Charakter gekannt zu haben", hieß es dort unter anderem. Campbell kommentierte den Post mit zwei weißen Tauben, einem gebrochenen Herzen und betenden Händen.

Datinggerüchte im Jahr 2019

Naomi Campbell und Liam Payne sollen trotz eines Altersunterschieds von 23 Jahren Anfang 2019 vier Monate lang miteinander liiert gewesen sein. Das Model und der Popstar besuchten immer wieder dieselben Veranstaltungen und schickten sich auf Instagram öffentlich Komplimente. So bezeichnete Campbell Payne unter einem seiner Bilder laut dem "People"-Magazin als "schöne Seele", während er von ihr als "Perfektion in einer Person" schwärmte. Auf die Datinggerüchte angesprochen, beteuerten beide, sich nicht dazu äußern zu wollen, dementierten die Beziehung aber auch nicht.

Zuvor war Liam Payne ab 2016 mit der Sängerin Cheryl Cole (41) liiert gewesen, im März 2017 kam ein gemeinsamer Sohn zur Welt. Am 16. Oktober 2024 stürzte der Musiker vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires, Argentinien, und starb noch vor Ort. Er wurde nur 31 Jahre alt.