„Nanny“-Star Fran Drescher: Keine eigenen Kinder wegen Krebs

1 Fran Drescher blieb kinderlos. Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dp/Evan Agostini

Ihre Rolle als Kindermädchen machte US-Schauspielerin Fran Drescher berühmt. Wie sie nun in einem Interview sagte, blieb ihr eigener Kinderwunsch wegen einer Krebserkrankung unerfüllt.











Link kopiert



US-Schauspielerin Fran Drescher („Die Nanny“) hat laut eigenen Worten wegen einer Krebserkrankung keine Kinder bekommen können. „Ich hatte es zwei Jahre lang, und acht Ärzte haben es falsch diagnostiziert“, sagte die 68-Jährige dem Promi-Magazin „People“. Ehe sie sich versah, sei ihre Gebärmutter entfernt worden. „Und man sagte mir, dass ich nie Kinder bekommen werde. Zack. Bumm“, erinnert sich Drescher. „Ich mag es nicht wirklich, wenn mir jemand sagt, was ich kann und was nicht.“ Es sei sehr schwer für sie gewesen, diese bittere Pille zu schlucken.