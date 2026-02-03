"Today Show"-Moderatorin Savannah Guthrie durchlebt einen Albtraum. Ihre 84-jährige Mutter Nancy ist spurlos aus ihrem Haus in Arizona verschwunden. Die Polizei geht mittlerweile von einer Entführung aus und hat das FBI eingeschaltet.
Für Savannah Guthrie (54) hat sich der schlimmste Albtraum bewahrheitet. Die beliebte Moderatorin der US-Frühstückssendung "Today Show" bangt um das Leben ihrer Mutter Nancy (84), die am 31. Januar spurlos aus ihrem Haus in Arizona verschwand. Was zunächst wie ein rätselhaftes Verschwinden aussah, hat sich zu einem handfesten Kriminalfall entwickelt.