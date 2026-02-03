"Today Show"-Moderatorin Savannah Guthrie durchlebt einen Albtraum. Ihre 84-jährige Mutter Nancy ist spurlos aus ihrem Haus in Arizona verschwunden. Die Polizei geht mittlerweile von einer Entführung aus und hat das FBI eingeschaltet.

Für Savannah Guthrie (54) hat sich der schlimmste Albtraum bewahrheitet. Die beliebte Moderatorin der US-Frühstückssendung "Today Show" bangt um das Leben ihrer Mutter Nancy (84), die am 31. Januar spurlos aus ihrem Haus in Arizona verschwand. Was zunächst wie ein rätselhaftes Verschwinden aussah, hat sich zu einem handfesten Kriminalfall entwickelt.

Am 2. Februar wandte sich Savannah Guthrie erstmals öffentlich an ihre Fans. In einem emotionalen Instagram-Post schrieb die Journalistin: "Wir glauben an das Gebet. Wir glauben an Stimmen, die sich vereinen, in Liebe, in Hoffnung. Wir glauben an die Menschlichkeit. Vor allem glauben wir an IHN." Mit den Worten "Bring her home" - "Bringt sie nach Hause" - beendete sie ihren bewegenden Appell.

Polizei spricht von Tatort statt Vermisstenfall

Wie das "People"-Magain berichtet, haben die Ermittlungen eine beunruhigende Wendung genommen. Sheriff Chris Nanos vom Pima County Sheriff's Department erklärte auf einer Pressekonferenz am Montag, dass die Behörden das Haus von Nancy Guthrie mittlerweile als "Tatort" einstufen. "Das ist keine Suchmission mehr", stellte der Sheriff klar. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 84-Jährige "gegen ihren Willen aus dem Haus geholt wurde, möglicherweise mitten in der Nacht".

Nancy Guthrie wurde zuletzt gegen 21:30 Uhr am 31. Januar in ihrem Haus in der Nähe von East Skyline Drive und North Campbell Avenue gesehen. Als Familienangehörige sie am folgenden Mittag als vermisst meldeten, begann sofort eine groß angelegte Suche.

Ohne Medikamente droht Lebensgefahr

Besonders dramatisch: Nancy Guthrie ist auf lebenswichtige Medikamente angewiesen. "Das ist eine 84-jährige Dame, die unter körperlichen Beschwerden leidet und Medikamente benötigt", betonte Sheriff Nanos. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Seniorin trotz ihrer körperlichen Einschränkungen "bei klarem Verstand" sei und ihr Zuhause keinesfalls freiwillig verlassen habe.

Die Ermittler werten derzeit Überwachungsaufnahmen und Kennzeichenerfassungen aus. "Wir wissen, dass sie nicht einfach dort rausgelaufen ist", erklärte der Sheriff gegenüber Reportern.

Savannah Guthrie ist in Arizona

Während die Suche nach ihrer Mutter weitergeht, fehlt Savannah Guthrie vor der Kamera. Am Montag übernahm Kollegin Sheinelle Jones (47) ihren Platz neben Co-Moderator Craig Melvin (46), der die Zuschauer über die Situation informierte: "Wir möchten direkt zu einer Geschichte kommen, die für uns zutiefst persönlich ist. Nancy Guthrie, Savannahs geliebte Mutter, wird in Arizona vermisst."

Sheriff Nanos bestätigte, dass sich Savannah Guthrie mittlerweile in Arizona befindet. Die gesamte Familie arbeite "kooperativ" mit den Ermittlern zusammen. Auch das FBI ist inzwischen in den Fall eingeschaltet worden.