Die Schwesterfestivals Hurricane und Southside haben für ihre diesjährigen Ausgaben das Line-up komplettiert. In Niedersachsen und Baden-Württemberg betritt demnach unter anderem Satiriker Jan Böhmermann (44) mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld die Bühne. Auch die legendären Punk-Rocker Rise Against sind als Headliner bestätigt.

Jan Böhmermann und Rise Against bestätigt

"Genreübergreifende Arrangements, spontane Einlagen und Interaktionen mit dem Publikum" wird Böhmermanns Auftritt laut der Webseite des Southside Festivals bieten. Die 1999 gegründete Punk-Band Rise Against sorgt indes für "pure Eskalation, Gänsehaut und Songs, die mitten ins Herz treffen".

Auch viele weitere, namhafte Stars sind als Teil der sogenannten dritten Band-Welle am Dienstag verkündet worden. Dazu gehören die irische Hip-Hop-Band Kneecap sowie Singer-Songwriterin Kate Nash (37), Slowdive, Lucy Dacus (29) und weitere Artists. Das komplette Line-up ist unter anderem auf den Webseiten der Veranstaltungen einzusehen. Auch Umweltaktivistin Luisa Neubauer hat einen Auftritt.

Green Day, Apache 207 und The Prodigy

Schon vor der dritten Band-Welle standen eine ganze Reihe an Weltstars für das 27. Hurricane Festival und die 25. Southside-Ausgabe statt. So zählten Green Day, Alligatoah, SDP, AnnenMayKantereit und Nina Chuba zu den ersten verkündeten Acts.

The Prodigy waren der wohl größte Name in Band-Welle Nummer zwei. Sie werden ohne ihren geliebten Frontmann Keith Flint auftreten, der 2019 im Alter von nur 49 Jahren verstarb. Außerdem mit dabei: Ausnahme-Artist Apache 207, Sam Fender, die Deftones, Flogging Molly und viele weitere mehr.

Hurricane und Southside sollen in diesem Jahr vom 20. bis 22. Juni stattfinden. Aktuell sind Karten ab 249 Euro erhältlich. Die Anreise ist ab Donnerstag, dem 19. Juni, möglich.