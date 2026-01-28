Pete Davidson und Elsie Hewitt verraten, warum ihre Tochter Scottie heißt. Der Name ist eine liebevolle Hommage an den Vater des Comedians, der bei den Anschlägen vom 11. September 2001 ums Leben kam.
Pete Davidson (32) und seine Freundin Elsie Hewitt (29) schweben seit der Geburt ihrer Tochter im Dezember auf Wolke sieben. Doch hinter dem Namen der kleinen Scottie Rose Hewitt Davidson verbirgt sich weit mehr als nur ein hübscher Klang. In einem Interview mit "Elite Daily" lüftete das Paar nun das Geheimnis hinter der besonderen Namenswahl.