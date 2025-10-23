Shetlandpony Letti hat heimlich ein Fohlen bekommen. Jetzt ist die Überraschung am Sonnenhof in Remseck (Kreis Ludwigsburg) perfekt – und die Suche nach einem passenden Namen läuft.
Was für eine süße Überraschung: Als Anja Müller, Tierpflegerin auf dem Erlebnisbauernhof Sonnenhof in Remseck, vergangene Woche morgens an ihrem Arbeitsplatz mit der Mistkarre um die Ecke im Stall kam, stand da völlig überraschend nicht nur Shetlandpony Letti, sondern auch eine Mini-Version von ihr. Ein Fohlen war in der Nacht geboren worden. Ein Mädchen.