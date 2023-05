1 Im Juli/August dieses Jahres wird der Cap-Markt Untertürkheim modernisiert – unter anderem zieht die Postfiliale ein. Foto: Alexander Müller

Insgesamt 1,6 Millionen Euro investiert der neue Betreiber, die GDW Süd, in die Modernisierung der Cap-Märkte in Unter- und Obertürkheim. Nicht nur ein freundlicheres Ambiente, sondern auch ein verbessertes Angebot soll mehr Kunden anlocken.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Zukunft der Cap-Märkte in Unter- und Obertürkheim scheint gesichert. Das hat Thomas Heckmann, Vorstand der Genossenschaft der Werkstätten für behinderte Menschen Süd (GDW) in der vergangenen Sitzung des Bezirksbeirats Untertürkheim deutlich gemacht. Insgesamt 1,6 Millionen Euro investiert der neue Betreiber in die Modernisierung der beiden Supermärkte. In Untertürkheim soll der Umbau im Juli, Anfang August erfolgen, zudem übernimmt der Nahversorger die Postfiliale. Obertürkheim soll dann im Herbst folgen.