Nahversorgung in Stuttgart: Degerloch hat nun zwei Postfilialen

1 Auch der Schreibwarenladen an der Epplestraße bietet Postdienstleistungen an. Foto: car

Landauf, landab wackeln gerade in Außenbereichen immer wieder kleine Post- und Paketshops, Degerloch wiederum hat jetzt einen zweiten Standort hinzubekommen – dauerhaft. Wie kommt das?











Für die Menschen in Degerloch ist es eine gute Nachricht. Sie können seit Kurzem aus zwei Post-Standorten innerhalb von etwa 200 Metern wählen. Das Schreibwarengeschäft Schreibfant ist Ende Oktober an der Epplestraße in größere Räume gezogen und hat seither diverse Postdienstleistungen im Angebot. „In dieser neuen Filiale können unsere Kundinnen und Kunden Brief- und Paketmarken kaufen sowie verschiedene Dienstleistungen wie die Annahme von Brief-, Paket- und Expresssendungen, Auskünfte zu Produkten und Services, Portoermittlung und so weiter in Anspruch nehmen“, erklärt Klaus-Dieter Nawrath, ein Sprecher der DHL-Group. Außerdem gibt es nach wie vor die Filiale an der Jahnstraße. Er betont: „Bei der angesprochenen Filiale von Schreibfant in der Epplestraße 24 handelt es sich um einen zusätzlichen Standort in Degerloch.“

Eigentlich hätte es dieses Nebeneinander nicht geben sollen. So war es jedenfalls 2022 gegenüber unserer Zeitung kommuniziert worden. Seinerzeit war es um die bevorstehende Schließung der Postbank-Filiale an der Jahnstraße gegangen. Diese Schließung wurde im August 2023 vollzogen, die Post- und Paketdienstleistungen, die ebenfalls in den Räumen angeboten worden waren, blieben jedoch – allerdings unter Vorbehalt. Um das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen auch weiterhin in Degerloch sicherzustellen, werde man rechtzeitig einen Partner suchen, „der in der näheren Umgebung eine entsprechende Partner-Filiale betreiben wird, in der Regel in einem Geschäft des Einzelhandels. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, werden wir unsere Filiale erst schließen, wenn dieser Partner gefunden ist", hieß es im Jahr 2022. Lesen Sie auch Die Postfiliale an der Jahnstraße in Degerloch bleibt geöffnet. /Caroline Holowiecki Das ist aber offenbar nun vom Tisch. Stattdessen haben die Menschen in Degerloch nun die Wahl und eine Filiale mit längeren Öffnungszeiten hinzubekommen, und „das bleibt auch so", sagt Klaus-Dieter Nawrath auf Nachfrage. Die Einrichtung von Postfilialen insbesondere in ländlichen Gebieten sei sehr herausfordernd, bekennt er, auch müsse die DHL-Group immer wieder mit Geschäftsaufgaben von Filialpartnern rechnen. „Dennoch ziehen wir uns nicht zurück."