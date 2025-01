Nahversorgung in Stuttgart: Bonus-Markt in Hofen feiert Jubiläum

1 Der Bonus-Markt in Hofen feiert seinen 20. Geburtstag. Foto: Iris Frey

Den Lebensmittelmarkt in der Wagrainstraße in Hofen gibt es seit 20 Jahren. In Mönchfeld ist allerdings noch unklar, ob sich dort wieder ein Bonus-Markt sich ansiedeln kann.











Link kopiert



Bonus-Märkte stützen in ganz Stuttgart die Nahversorgung, aktuell in Hofen, Büsnau, Rohr, Rohrer Höhe, Münster und Hoffeld. In Mönchfeld war im Juli 2024 der kleine Bonus-Markt Light in der ehemaligen Volksbank-Filiale im Ladenzentrum Mönchfeld am Mönchsteinplatz nach einem Jahr wieder geschlossen worden, aus technischen und personellen Gründen. In Hofen indes wird Jubiläum gefeiert.