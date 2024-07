Nahversorgung in Mönchfeld: Bonus-Markt ist geschlossen

Im Juli vorigen Jahres war der Bonus-Markt-Light in den ehemaligen Räumen der Volksbank in Mönchfeld eröffnet worden. Der Markt sollte auf einer Fläche von nur 100 Quadratmetern den Leerstand im Ladenzentrum verhindern, berichtet Tim Töpfer, der Geschäftsführer der sbr gGmbH, der gemeinnützigen Gesellschaft für Schulung und berufliche Reintegration, deren hundertprozentige Tochter Bonus ist. Dabei steht Bonus für Berufliche Orientierung, Nachbarschaftsmärkte und Service.

Vom Jobcenter werden keine Mitarbeiter vermittelt

Im vergangenen Jahr hatten Max Haberland und Felix Nieter von Bonus im Bezirksbeirat Mühlhausen darüber berichtet, dass Kunden fehlten und es Schwierigkeiten mit der veralteten Elektrik im Gebäude gebe. Töpfer sagt nun, dass es personelle Gründe für die Schließung gebe. „Es fehlt an Personal. Uns wurden keine zusätzlichen Teilnehmer vom Jobcenter zugewiesen, die wir integrieren können.“ Damit tue man sich in Stuttgart schwer. „Wir bekommen vom Jobcenter keine Leute mehr zugeteilt“. Das beträfe alle Bonus-Märkte in Stuttgart. Doch in Mönchfeld spüre man es am deutlichsten. Eine Antwort von der Stadt zu dem Thema steht allerdings noch aus.

Alte Stromleitungen machen Probleme bei der Kühlung

Töpfer erklärt auch, dass die alten Stromleitungen Probleme machten und alle Elektrogeräte regelmäßig ausfielen, sodass es im Laden zu heiß werde und Lebensmittel verderben würden. Das Unternehmen sei im Gespräch mit der Wirtschaftsförderung und dem Jobcenter. Es sei aber unklar, ob und wie es weitergehe. Das Problem stelle sich erst jetzt, weil die Verträge ausliefen und seit etwa fünf Monaten keine weiteren Beschäftigten zur Integration zugeteilt werden.

Dass das Geschäft in Mönchfeld zu wenig Kunden habe, sei nicht der Grund. Der Markt sei so kalkuliert, dass er nicht mit Vollzeit-Personal arbeite. Das Areal am Mönchsteinplatz sei eine „runde Sache“, sagt Töpfer. Bei der Kundschaft gebe es noch Potenzial. Doch das Hauptproblem sei die personelle Situation.