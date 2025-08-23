Nahversorgung im Kreis Göppingen: Heiningen hat wieder eine Postfiliale

Vor Jahren war die Post schon einmal in diesem Gebäude untergebracht – jetzt eröffnet sie neu in der Hauptstraße in Heiningen. Warum Bürgermeister Matthias Kreuzinger begeistert ist.
„Bin ich jetzt die erste Postkundin?“, fragt Waltraud Ziegelin. Ja, das ist sie. Die Mitarbeiterin der Heininger Apotheke, die ein Päckchen unterm Arm hat, steuert die neue Postfiliale sogar noch einen Tick vor 14.30 Uhr an. Aber alles ist vorbereitet, die Tür steht offen, der Raum ist hell erleuchtet, und es wartet auf sie und auf andere ein kleines Empfangskomitee. Natascha Ebhardt, die neue Filialleiterin, steht bereit, Post-Vertriebsmanager Jürgen von Steht ist gekommen, und auch Bürgermeister Matthias Kreuzinger will bei der Eröffnung dabei sein. Er hat maßgeblich zu diesem Umzug beigetragen. „Kommen Sie herein, wir stehen Spalier“, sagt der Schultes fröhlich zu Kunden, von denen er einige kennt. In der ersten halben Stunde sind das elf.