1 In der Ditzinger Kernstadt konzentriert sich der Einzelhandel. Doch es fehlt beispielsweise ein Bioladen. Foto: Jürgen Bach

Welches Angebot fehlt in der Stadt, damit die Kunden im Ort einkaufen – und eben nicht auswärts in Leonberg, Ludwigsburg oder Stuttgart? Ein Gutachten gibt Auskunft.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ditzingen - Regionale Produkte liegen im Trend, Hofläden haben Konjunktur, Bioprodukte sind seit Langem gefragt. Doch der Bedarf wird in Ditzingen nicht vollständig gedeckt: Es gibt mehrere Hofläden, aber keinen Naturkostladen, geschweige denn eine Markthalle, wo all diese Produkte zentral eingekauft werden können. Das könnte sich in absehbarer Zeit ändern. Vorausgesetzt, es finden sich Mitstreiter, um eine alte Idee in der Stadt aufleben zu lassen. „Wir nähern uns vorsichtig dem Konzept“, sagte Bürgermeister Ulrich Bahmer am Dienstag im Ausschuss für Technik und Umwelt. Noch in dieser Woche soll die Idee einer Markthalle mit den Vertretern der örtlichen Landwirtschaft diskutiert werden.