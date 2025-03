Nahverkehr Region Stuttgart: S-Bahn: 2025 droht Negativrekord bei Baustellen

1 Die Probleme mit der S-Bahn reißen nicht ab – im Gegenteil. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Im Jahr 2025 ist die S-Bahn Stuttgart von zahlreichen Baustellen insbesondere für Stuttgart 21 betroffen. Für die leidgeprüften Fahrgäste kommt es noch heftiger als 2024.











Link kopiert



Die Zukunft der S-Bahn Stuttgart ist purpur: in diesem Farbton sind die Schilder gehalten, die den Fahrgästen den Weg zu den Ersatzbussen weisen. Und sie werden im Jahr 2025 so oft zu sehen sein wie nie zuvor. „2025 wird ein Rekordjahr an Baustellen“, bekannte S-Bahnchef Matthias Glaub am Mittwoch im Verkehrsausausschuss der Region, die den S-Bahnverkehr bestellt und bezahlt.