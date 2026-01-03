Fahrgäste aus Heimerdingen und Münchingen zahlen für Bus und Bahn weiterhin den gleichen Preis wie die Menschen aus den anderen Stadtteilen. Die Gleichbehandlung stand auf der Kippe.
Die Gerechtigkeit und Gleichbehandlung beim Bahnfahren bleibt doch erhalten: Anders als vorgehabt steigen Ditzingen, Hemmingen und Korntal-Münchingen nicht aus dem Vertrag mit dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) aus, der regelt, dass die Kommunen die günstigere Tarifzone finanzieren. Die Kündigung hätte bedeutet, dass die Heimerdinger wie Münchinger für eine Bus- oder Bahnfahrt nach Ludwigsburg oder Stuttgart wieder mehr Geld hätten zahlen müssen als die Menschen aus Hirschlanden, Schöckingen, der Ditzinger Kernstadt oder Korntal.