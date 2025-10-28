Nahverkehr: Millionensumme für den Ausbau der Bahnstation in Beinstein

Die Erhöhung der Bahngleise schlägt mit Baukosten von knapp 3,2 Millionen Euro zu Buche. Nur ein Projekt in Leonberg ist teurer.
In den lange geforderten barrierefreien Umbau des Bahnhalts Stetten-Beinstein sind knapp 3,2 Millionen Euro geflossen. Das hat das Regierungspräsidium Stuttgart mitgeteilt. Die Behörde hatte den vorzeitigen Baubeginn im vergangenen Jahr durch das Ausstellen einer Unbedenklichkeitsbescheinigung erst ermöglicht und spricht von einer „deutlichen Verbesserung der Verkehrsstation“.