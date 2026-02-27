Die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Fellbach und Bad Cannstatt trifft ab Samstag, 28. Februar, auch die Linie S1. Die Fußballfans müssen auf die Stadtbahn umsteigen oder zu Fuß gehen.
Noch bis zum 25. März ist die Bahnstrecke zwischen Fellbach und Bad Cannstatt für den Zugverkehr gesperrt. Betroffen sind die Linien S2 und S3. Für den Einbau des Digitalen Knoten Stuttgart (DKS) im Rahmen des Bahnprojekts Stuttgart 21 kommt es ab Samstag, 28. Februar, aber auch auf der Neckartalbahn zu Ausfällen. Das betrifft auch die VfB-Fans.