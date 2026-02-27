Die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Fellbach und Bad Cannstatt trifft ab Samstag, 28. Februar, auch die Linie S1. Die Fußballfans müssen auf die Stadtbahn umsteigen oder zu Fuß gehen.

Noch bis zum 25. März ist die Bahnstrecke zwischen Fellbach und Bad Cannstatt für den Zugverkehr gesperrt. Betroffen sind die Linien S2 und S3. Für den Einbau des Digitalen Knoten Stuttgart (DKS) im Rahmen des Bahnprojekts Stuttgart 21 kommt es ab Samstag, 28. Februar, aber auch auf der Neckartalbahn zu Ausfällen. Das betrifft auch die VfB-Fans.

Auf Umwegen zum Spiel gegen Wolfsburg Die leidgeprüften Pendler aus dem Rems-Murr-Kreis haben sich bereits wieder an den Schienenersatzverkehr mit Bussen gewöhnen müssen. Nun verschärft sich die Lage aber auch auf anderen Streckenabschnitten. Von Samstag, 28. Februar, 1.30 Uhr, bis Mittwoch, 11. März, 1.30 Uhr, kann die S1 die Haltestellen Obertürkheim, Untertürkheim und Neckarpark in Richtung Herrenberg nicht anfahren. In die Gegenrichtung nach Esslingen/Plochingen entfallen die Haltestellen Neckarpark und Obertürkheim. Davon betroffen ist auch das Bundesliga-Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag, 1. März, um 15.30 Uhr. Die Fußballfans müssen zum Stadion von Bad Cannstatt aus laufen oder die Stadtbahn der Linie U11 vom Hauptbahnhof aus nehmen.

Da die Gleise 1 bis 4 am Bahnhof Bad Cannstatt nicht angefahren werden können, sind von Samstag, 7. März, bis Dienstag, 10. März, auch die innerstädtischen Verbindungen auf der Stammstrecke betroffen. Die S2 fällt zusätzlich zwischen Bad Cannstatt und Filderstadt, die S3 zwischen Flughafen/Messe und Bad Cannstatt aus. Daher können alle S-Bahnen zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Flughafen/Messe nur alle 30 Minuten verkehren.

Dann findet aber zum Glück kein Heimspiel des VfB statt. Erst am Donnerstag, 12. März, empfangen die Stuttgarter im Hinspiel des Achtelfinales in der Europa League den FC Porto in der SAP-Arena. Dann fahren die S-Bahnen aber wieder bis Bad Cannstatt und halten auch an der Haltestelle Neckarpark.