Wegen Bau- und Baumschnittarbeiten fallen die Fahrten der Zahnradbahn am Dienstag teilweise aus. Stattdessen ist ein Ersatzbus zwischen Marienplatz und Degerloch unterwegs.

Weil an einer Weiche gearbeitet wird und gleichzeitig Bäume im Bereich der Nägelestraße zurückgeschnitten werden, ruht der Verkehr der Zahnradbahn am Dienstag, 25. Februar, zwischen 9 und 15 Uhr.

Am Morgen verlässt die letzte Zahnradbahn den Marienplatz um 8.45 Uhr, die letzte Talfahrt startet um 8.59 Uhr in Degerloch, endet aber bereits an der Haltestelle Liststraße. Nach Abschluss der Arbeiten verkehrt der erste Zug mit Fahrgästen ab Marienplatz um 15.15 Uhr, ab Degerloch um 15.14 Uhr.

SSB weisen auf längere Reisezeiten hin

In der Zwischenzeit setzten die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) einen Ersatzbus ein, in dem allerdings anders als bei der Zahnradbahn keine Fahrräder mitgenommen werden können. Die SSB weisen darauf hin, dass sich dadurch Reisezeiten verlängern und empfehlen einen Blick in die elektronische Fahrplanauskunft.