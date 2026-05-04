Nahverkehr in Stuttgart: Wieder Bauarbeiten – S1, S2 und S3 fahren nur alle 30 Minuten

Wegen Arbeiten am Digitalen Knoten Stuttgart verkehren die S-Bahnen der drei Linien ab 5. Mai nur eingeschränkt. Was Reisende und Pendler jetzt wissen müssen.
Die schlechten Nachrichten für die Fahrgäste der Bahn in Stuttgart reißen nicht ab, sie müssen sich – wieder einmal – kurzfristig auf weitere Einschränkungen einstellen. Aufgrund von Arbeiten am Digitalen Knoten Stuttgart, verkehren die S1, S2 und S3 von Dienstag, 5. Mai, bis Montag, 11. Mai lediglich alle halbe Stunde. Betroffen ist laut Deutscher Bahn auch der Fernverkehr, und die Panoramabahn bleibt weiter gesperrt.