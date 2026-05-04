Nahverkehr in Stuttgart: Wieder Bauarbeiten – S1, S2 und S3 fahren nur alle 30 Minuten

Wegen Arbeiten am Digitalen Knoten Stuttgart verkehren die S-Bahnen der drei Linien ab 5. Mai nur eingeschränkt. Was Reisende und Pendler jetzt wissen müssen.

Die schlechten Nachrichten für die Fahrgäste der Bahn in Stuttgart reißen nicht ab, sie müssen sich – wieder einmal – kurzfristig auf weitere Einschränkungen einstellen. Aufgrund von Arbeiten am Digitalen Knoten Stuttgart, verkehren die S1, S2 und S3 von Dienstag, 5. Mai, bis Montag, 11. Mai lediglich alle halbe Stunde. Betroffen ist laut Deutscher Bahn auch der Fernverkehr, und die Panoramabahn bleibt weiter gesperrt.

Für den zukünftigen digitalen Zugbetrieb in der Region Stuttgart setzt die DB InfraGo die Arbeiten in den Bereichen Bad Cannstatt und Untertürkheim fort. Im Rahmen des bundesweiten Pilotprojekts Digitaler Knoten Stuttgart (DKS) führt die für die Infrastruktur zuständige Bahntochter vorbereitende Maßnahmen durch, um später die bestehenden Bahnstrecken an die neue Steuerungstechnik anschließen zu können. Zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Esslingen muss daher ein Ferngleis gesperrt werden, die Züge werden zum Teil auf die Gleise der S-Bahn umgeleitet.

Betroffen ist auch der Fernverkehr

Das hat Auswirkungen auf den Betrieb der Linien aus dem Nordosten und Osten der Landeshauptstadt. Die S1 zwischen Herrenberg und Kirchheim/Teck, die S2 zwischen Schorndorf und Filderstadt sowie die S3 zwischen Backnang und Flughafen/Messe fahren von Dienstag, 5. Mai, 7.30 Uhr bis Montag, 11. Mai, 17.30 Uhr, durchgängig nur im 30-Minuten-Takt – im Nachtverkehr planmäßig nur stündlich.

Betroffen ist auch der Regionalverkehr. Im gleichen Zeitraum fällt die Regionalbahn, die sogenannte Schusterbahn, zwischen Untertürkheim und Kornwestheim aus. Die Deutsche Bahn verweist Nutzer dabei auf die vorhandenen Alternativen wie zum Beispiel die S1 mit Umstieg auf die S4 und S5.

Und noch bis 22. Mai ist die Panoramabahn zwischen Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen gesperrt. Die Bahn tauscht dort auf einer Länge von 7,3 Kilometern die Schienen aus, zudem wird der darunter liegende Schotter auf einer Länge von rund zehn Kilometern verdichtet. Die Intercity-Züge von Stuttgart nach Zürich beginnen und enden in Stuttgart-Vaihingen – außer frühmorgens und spätabends. Die Regionalzüge, die von Stuttgart nach Rottweil (RE14a), nach Freudenstadt (RE14b) und Konstanz (RE 4) unterwegs sind, fahren auch nur zwischen Stuttgart-Vaihingen und ihrem jeweiligen Ziel. Auch hier gibt es Verbindungen morgens und abends, die umgeleitet werden und den Stuttgarter Hauptbahnhof ansteuern. Die S1 verkehrt generell nur alle 30 Minuten.

Darüber hinaus weist die Bahn darauf hin, dass es insbesondere in den Abend- und Nachtstunden im Bereich des Stuttgarter S-Bahn-Netzes zeitweise zu weiteren Bauarbeiten und dem Einsatz von Ersatzbussen kommen kann – zum Teil auch kurzfristig. Reisende sollten sich jeweils vor Fahrtantritt in den elektronischen Fahrplanmedien über die aktuellen Verbindungen informieren.