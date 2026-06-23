Nahverkehr in Stuttgart: Wie komme ich zu Foreigner auf der Freilichtbühne Killesberg?

Am Dienstag, 23. Juni, gastiert die Band im Rahmen ihrer Tour zum 50-jährigen Jubiläum in Stuttgart. Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mit Hits wie „Cold as Ice“ oder „I want to know what love is“ stürmten sie die Charts. Weltweit wurden mehr als 80 Millionen Tonträger von Foreigner verkauft. Am Dienstag, 23. Juni, nach technischen Problemen nun bereits ab 20 Uhr gastiert die britisch-amerikanische Rockband im Rahmen ihrer Jubiläumstour zum 50-jährigen Bestehen auf der Freilichtbühne Killesberg in Stuttgart. Das Konzert ist ausverkauft, mehrere Tausend Besucher werden erwartet. Für die Anreise empfiehlt der Veranstalter daher ausdrücklich die öffentlichen Verkehrsmittel.

Denn „rund um den Höhenpark Killesberg gibt es keine Parkmöglichkeiten für Konzertbesucher“, warnt der Veranstalter C2-Concerts, „das angrenzende Wohngebiet ist Anwohnern vorbehalten, das Ordnungsamt kontrolliert und schleppt Falschparker konsequent ab“. Wer dennoch unbedingt mit dem eigenen Fahrzeug anreisen möchte, sollte die ausgewiesenen Park-&-Ride-Plätze am Bismarckturm oder Feuerbacher Heide an der Parlerstraße sowie das Parkhaus Killesberghöhe an Stresemannstraße nutzen um dann auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen.

Die Stadtbahn U5 verkehrt alle zehn Minuten

Alle Eintrittskarten gelten auch als VVS-Ticket für die An- und Abreise. Möglich ist dies mit der Stadtbahnlinie U5 vom Hauptbahnhof oder den Buslinien 43 und 44 bis zur Haltestelle Killesberg. Möglich ist dies aber auch mit den Linien U6, U13 und U16 bis zur Maybachstraße sowie mit der U6, U7, U13, U15, U16 und den Bussen 43 und 57 bis zur Haltestelle Pragsattel.

Unsere Empfehlung für Sie Killesberg in Stuttgart Anwohner erneuern Kritik an fehlendem Verkehrskonzept am Weissenhof zur IBA Laut Baubürgermeister Peter Pätzold gibt es Planungen bei der Stadt – doch wann werden diese vorgestellt? Bereits jetzt liege die Belastung in der Siedlung über der Belastungsgrenze.

Die Stuttgarter Straßenbahnen setzen zum regulären 20-Minuten-Takt der U5 weitere Züge ein. Die Stadtbahnen verkehren ab 18.02 bis 20.02 Uhr zwischen dem Hauptbahnhof Stuttgart und der Haltestelle alle zehn Minuten. Zur Abreise nach Konzertende gegen 22 Uhr verkehrt die U5 wieder regulär nach Fahrplan.