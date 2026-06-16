Nahverkehr in Stuttgart: Warum sich das Aus fürs Bargeld in den SSB-Bussen verschiebt

Nach einer lebhaften öffentlichen Diskussion um die Abschaffung des Barverkaufs in Bussen gibt es im Rathaus grundsätzlich Rückendeckung für die SSB – aber Kritik an der Kommunikation.

Die Bargeldbezahlung in Bussen der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) geht in eine kurze Verlängerung. Anders als bisher geplant können Tickets in den Fahrzeugen des Nahverkehrs noch bis zum Beginn der Sommerferien am 30. Juli mit Münzen und Scheinen bezahlt werden. Ursprünglich war vorgesehen, vom 1. Juli an nur noch Karten- oder Handyzahlung zu akzeptieren.

SSB sehen hohes Sparpotenzial Die Ankündigung der SSB, das Bargeld aus ihren Bussen verbannen zu wollen, hatte eine lebhafte Debatte ausgelöst. Sowohl der Stadtseniorenrat wie auch der Fahrgastbeirat des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) forderten eine längere Übergangsfrist, Fraktionen des Stuttgarter Gemeinderats wollten noch vor der Umsetzung von den SSB Beweggründe für die Entscheidung vorgelegt bekommen.

Am Dienstag kam Mathias Hüske, Kaufmännischer Vorstand der SSB, diesem Wunsch im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik (STA) des Gemeinderats nach. Hüske räumte ein, dass die Ankündigung des Nahverkehrsunternehmens „Irritationen und Unruhe“ verursacht habe, aber man begehe „nur eine kleine Grausamkeit“.

Er erinnerte daran, dass die Stadt als Eigentümerin der SSB Sparvorgaben gemacht habe. Von der Abschaffung der Barzahlung in den Bussen verspricht sich das Unternehmen Einsparungen von knapp einer Million Euro pro Jahr. Die mit Bargeld in den Bussen verkauften Tickets hätten einen Umsatzanteil von gerade mal einem Prozent. Je Fahrt eines Busses zwischen Start- und Zielhaltestelle werde durchschnittlich nicht einmal ein Ticket verkauft. Und davon wiederum würden nur zwölf Prozent der Kunden den Geldbeutel zücken.

SSB-Aufsichtsrat weiß schon seit langem vom Aus fürs Bargeld in Bussen

Bargeld wird in den Bussen der SSB noch bis Ende Juli angenommen. Foto: picture alliance / dpa

Fast alle Redner im Ausschuss stärkten der SSB im Grundsatz den Rücken - lediglich die Linksfraktion forderte eine komplette Abschaffung von Fahrscheinen in den Bussen. Kritik kam aber durch die Bank an der Kommunikation der SSB auf. Dass Hüske darauf hinwies, man habe im SSB-Aufsichtsrat bereits im Oktober vorigen Jahres darüber informiert, machte die Sache nicht besser. Denn erst Anfang Mai teilten die SSB die Entscheidung der Öffentlichkeit mit.

Kritik an Überlegungen zum Aus für das Viererticket

Als besonders unglücklich werteten die Stadträte, dass fast zeitgleich zur Diskussion über die Barzahlung in Bussen eine Debatte über die Zukunft des Vierertickets anhob. Hüske hatte zusammen mit der VVS-Geschäftsführerin Cornelia Christian beim ÖPNV-Forum des VVS am 19. Mai über die Zukunft des Ticketvertriebs gesprochen. Dabei erklärten die beiden auch, dass die „Zukunft der Vierertickets und Entwerter“ in der Diskussion stünden. Der Verbund hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit der Vertriebsstrategie im VVS befasst.

Gegen die Überlegungen stellten sich alle Redner im Ausschuss. CDU-Stadtrat Jürgen Sauer forderte den Rat auf, ein starkes Signal für den Erhalt der Ticketart auszusenden, an dem „der VVS und die Landkreise im Verbund nicht vorbeikommen“. Martin Körner, Leiter des Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen im Rathaus, erklärte den Ausschussmitgliedern, dass auch OB Frank Nopper, der SSB-Aufsichtsrat ist, der Chefetage des Nahverkehrsunternehmens bereits signalisiert habe, dass das Ticket erhalten bleiben solle.