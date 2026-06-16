Nahverkehr in Stuttgart: Warum sich das Aus fürs Bargeld in den SSB-Bussen verschiebt

Nach einer lebhaften öffentlichen Diskussion um die Abschaffung des Barverkaufs in Bussen gibt es im Rathaus grundsätzlich Rückendeckung für die SSB – aber Kritik an der Kommunikation.
Die Bargeldbezahlung in Bussen der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) geht in eine kurze Verlängerung. Anders als bisher geplant können Tickets in den Fahrzeugen des Nahverkehrs noch bis zum Beginn der Sommerferien am 30. Juli mit Münzen und Scheinen bezahlt werden. Ursprünglich war vorgesehen, vom 1. Juli an nur noch Karten- oder Handyzahlung zu akzeptieren.