Nahverkehr in Stuttgart: Umleitung der Buslinie 43 – mehr als ein Jahr lang

Wegen Tiefbauarbeiten ist der Herdweg im Stuttgarter Westen gesperrt. Die Buslinie 43 der SSB wird daher umgeleitet – voraussichtlich bis November 2026.
Mit einer lang andauernden Umleitung reagieren die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) auf umfangreiche Tiefbauarbeiten im Herdweg. Denn vom Donnerstag 25. September an, ist die Straße im Stuttgarter Westen für den Verkehr gesperrt. Daher wird Buslinie 43, die zwischen dem Pragsattel und Feuersee im Einsatz ist, in beide Richtungen umgeleitet – zum Teil mehr als ein Jahr lang.