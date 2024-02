Nahverkehr in Stuttgart: Tickets für Bus und Bahn im VVS werden deutlich teurer

1 Fahrscheine für den Nahverkehr in Stuttgart und in der Region verteuern sich. Foto: IMAGO//Arnulf Hettrich

Die jüngste Preiserhöhung im Nahverkehr der Region Stuttgart ist kein halbes Jahr her, da will der Tarif- und Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) wieder an der Preisschraube drehen. Und die Erhöhung wird noch heftiger als beim letzten Mal. Für wen wird es teurer, wer bleibt verschont?











Wer in der Region und der Stadt Stuttgart mit Bus und Bahn unterwegs ist und dabei nicht aufs Deutschlandticket setzt, wird künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Um satte 7,9 Prozent sollen die Ticketpreise zum 1. August steigen. Darauf hat sich der Tarifausschuss des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Mittwoch geeinigt. Die Aufsichtsräte des Verbunds wurden am Donnerstag informiert.