Nahverkehr in Stuttgart: Tag der offenen Tür bei der SSB

Besucher können am Samstag, 13. September, besondere Einblicke in den Bus- und Stadtbahn-Verkehr im SSB-Zentrum in Möhringen werfen.











Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) lädt am Samstag, 13. September, von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ins SSB-Zentrum Möhringen, Schockenriedstraße 50, ein. Unter anderem kann die neue Ladeanlage für die Elektrobusse ebenso besichtigt werden wie die Hauptwerkstatt für die Stadtbahnen. Zudem gibt es Mitmachaktionen, vom betrieblichen Umweltschutz bis zum Schienenschweißen. Zum Auftakt diskutieren Oberbürgermeister Frank Nopper und Landesverkehrsminister Winfried Hermann über die Zukunft der SSB.