Für den Halbmarathon kommt es zu Sperrungen im öffentlichen Nahverkehr rund um den Neckarpark und in mehreren Stadtbezirken. Zudem sind zahlreiche Straßen gesperrt.

Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Mai, findet der 33. Stuttgart-Lauf statt. Mehrere Tausend Hobbysportler werden wieder an den Start gehen. Davon betroffen ist auch der öffentliche Nahverkehr. Aufgrund der Straßensperrungen für die Laufstrecke sind mehrere Stadtbahnen und Buslinien der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) rund um den Neckarpark und in den Stadtbezirken Bad Cannstatt, Münster, Mühlhausen und Untertürkheim zeitweise unterbrochen.

Die Stadtbahnlinie U2 wird während des Halbmarathons am Sonntag, 17. Mai, von 9 bis 12 Uhr, in zwei Äste aufgeteilt. Die Züge verkehren lediglich zwischen Botnang und der Haltestelle Gnesener Straße sowie zwischen Neugereut und Obere Ziegelei. Ein Schienenersatzverkehr wird nicht eingerichtet. Betroffen von der Sperrung ist auch die U13 zwischen Hedelfingen und Feuerbach, allerdings lediglich zwischen 9 und 9.30 Uhr.

Gleich in drei Abschnitte aufgeteilt wird die U12 am Sonntag, 17. Mai, von 9 bis 12 Uhr. Die Stadtbahnlinie verkehrt zum einen zwischen Dürrlewang und Bottroper Straße. Dort müssen die Fahrgäste dann am anderen Bahnsteig umsteigen, um zum Pendelverkehr zwischen Bottroper Straße und Auwiesen zu gelangen. Zu guter Letzt verkehrt die U12 auch noch zwischen Mühlhausen und Remseck/Neckargröningen. Zwischen Münster Rathaus und Bottroper Straße richtet die SSB einen Schienenersatzverkehr mit Kleinbussen ein.

Dieser steht auch für die Fahrgäste der U14 zur Verfügung. Die Linie verkehrt am Sonntag, 17. Mai, von 9.15 bis 11.15 Uhr, lediglich zwischen dem Vaihinger Bahnhof und dem Rathaus in Münster. Bereits an der Haltestelle Rosensteinbrücke besteht eine Umsteigemöglichkeit auf die Buslinien 52 und 56 in Richtung Hallschlag.

Bereits von Freitag, 15. bis Sonntag, 17. Mai, endet die Buslinie 45 vom Bahnhof Bad Cannstatt zur Mercedes-Benz-Welt an der Haltestelle Neckarpark (Stadion). Am Sonntag, 17. Mai, wird die Buslinie 54 von Betriebsbeginn bis gegen 11 Uhr unterteilt. Diese verkehrt lediglich zwischen Freiberg und Mühlhausen sowie zwischen den Haltestellen Marabustraße und Nixenweg. Hingegen nur zwischen 9 und 9.30 Uhr ist zudem die Buslinie 60 zwischen der Haltestelle Luginsland und dem Bahnhof Untertürkheim gesperrt.

Zahlreiche Straßen werden gesperrt

Von Freitag, 15. Mai, 16 Uhr, bis Sonntag, 17. Mai, 20 Uhr ist die Mercedesstraße zwischen Tal- und Mercedes-Jellinek-Straße voll gesperrt, zusätzlich am Samstag der Fritz-Walter-Weg sowie der Martin-Schrenk-Weg von 12 bis circa 18.30 Uhr. Zudem ist die Benzstraße und am Sonntag zwischen der Mercedesstraße und der Anschlussstelle B14 bereits ab 5 Uhr nicht mehr befahrbar. Die übrigen Sperrungen treten ab 7 Uhr in Kraft.

Am Sonntag ist die Benzstraße zwischen Mercedesstraße und der Anschlussstelle der B14 ab 5 Uhr nicht zu befahren, die übrigen Streckensperrungen gelten ab 7 Uhr: Das betrifft die Augsburger- und Gnesener Straße in Bad Cannstatt und Untertürkheim, die Hofener, Tegernsee- und Hartwaldstraße rund um den Kelterplatz in Hofen, die Au- und Neckartalstraße durch Münster sowie das Veielbrunnenquartier, die Hanna-Henning-Straße und den Martin-Schrenk-Weg in der Altstadt von Bad Cannstatt.

Aus Sicherheitsgründen gilt entlang der gesamten Laufstrecke ein absolutes Halteverbot, das bereits am Sonntag ab 0.30 Uhr in Kraft tritt. Die Verkehrsüberwachung wird kontrollieren, warnt die Stadt, abgestellte Autos werden abgeschleppt. Die Umleitungen in Richtung Bad Cannstatt sind ausgeschildert.