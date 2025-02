Nahverkehr in Stuttgart: Streik: Busse und Stadtbahnen bleiben am Freitag im Depot

1 Die Stadtbahnen in Stuttgart bleiben am Freitag im Depot. Foto: dpa/Marijan Murat

Nach zahlreichen Streiktagen im privaten Busgewerbe in den zurückliegenden Wochen, sorgt die Gewerkschaft Verdi am Freitag auch bei kommunalen Verkehrsbetrieben wie der SSB für Stillstand. Wie kommt man in Stuttgart am Freitag ans Ziel?











Im Berufsverkehr am Freitagmorgen aber auch während des restlichen Tages kann es zu massiven Problemen kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat unter anderem die Beschäftigten der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) zum Warnstreik aufgerufen. Parallel dazu mobilisiert Verdi in der Tarifauseinandersetzung im privaten Omnibusgewerbe von Baden-Württemberg, sodass zeitgleich auch diese Nahverkehrsmittel bestreikt werden. Das wird gravierende Auswirkungen auf die Pendlerinnen und Pendler in der Region haben.