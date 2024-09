Nahverkehr in Stuttgart: Stadtbahnlinien U 9 und U 13 einen Monat lang unterbrochen

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) setzt die Erneuerung der Gleisanlagen zwischen Wangen und Hedelfingen fort. Nachdem bereits 2021 der Bereich zwischen Wangener Marktplatz und Autohof-Kreuzung mit neuen Schienen und einem Magerrasen versehen wurde, sollte danach der Abschnitt von der Autohof-Kreuzung bis zur Endhaltestelle in Hedelfingen saniert werden. Allerdings machte der Stahlmangel aufgrund des Ukraine-Kriegs den SSB-Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung, die Arbeiten konnten nur zum Teil durchgeführt werden. Das wird nun nachgeholt. Daher sind die Stadtbahnlinien U 9 und U 13 von Montag, 9. September bis Sonntag, 3. November, zwischen der Haltestelle Wasenstraße und Hedelfingen unterbrochen. Ein Schienersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Zeitgleich wird auch die Haltestelle Stadtwerke saniert. Die Stadtbahnlinien U 9 (von Vogelsang) und U 13 (von Feuerbach Pfostenwäldle) verkehren nur bis zur Haltestelle Wasenstraße. Dort werden die Linien während der gesamten Bauzeit miteinander verknüpft: Die U 9 von Vogelsang kommend fährt dann als U 13 weiter nach Feuerbach. Analog dazu wird die U 13 als U 9 nach Vogelsang weitergeleitet.

Auch Busersatzverkehr muss Umweg nehmen

Auch der Schienersatzverkehr muss aufgrund einer Notbaustelle in der Hedelfinger Straße einen Umweg in Kauf nehmen. Bis Freitag, 27. September, verkehren die Busse von Hedelfingen kommend über die Straße am Westkai im Stuttgarter Hafen. Die Ersatzhaltestelle Stadtwerke verschiebt sich daher bis zur Autohof-Kreuzung. Ab 28. September fährt der Ersatzverkehr dann in beide Richtungen entlang des gesperrten Bereichs über die Hedelfinger Straße.