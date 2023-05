Die SSB und die DB arbeiten an den Gleisen in der Region. Für die Fahrgäste bedeutet das häufigeres Umsteigen.

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) nutzen die Pfingstferien, um ihr Netz auf Vordermann zu bringen. Zwischen Samstag, 27. Mai, und Sonntag, 11. Juni, finden umfangreiche Gleisbauarbeiten in Degerloch statt. Deswegen kommt das Stadtbahnnetz gehörig durcheinander.

Keine Ticketverkauf in Ersatzbussen

In dem Zeitraum werden die Linien U 5, U 6 und U 12 zweigeteilt, die Fahrten der Linie U 8 entfallen gänzlich. Die U 5 pendelt zwischen Leinfelden und Plieningen sowie zwischen Killesberg und Waldau. Die U 6 ist zwischen Gerlingen und Weinsteige sowie zwischen Flughafen und Möhringen unterwegs. Die U 12 wiederum fährt nur zwischen Dürrlewang und Möhringen sowie zwischen Remseck und Weinsteige. Zwischen dem Möhringer Bahnhof und Weinsteige pendeln Ersatzbusse. Die SSB weisen darauf hin, dass in diesen Bussen keine Fahrscheine gekauft werden können.

Auch S-Bahn-Reisende müssen sich auf weitere Unannehmlichkeiten einstellen. Auf den Fildern verkehren die Linien S 2 und S 3 von Samstag, 27. Mai, bis Mittwoch, 14. Juni, nachts in der Zeit von etwa 22 bis 1.30 Uhr mit Einschränkungen. Die S 2 fährt nur bis Flughafen/Messe. Zwischen Echterdingen und Filderstadt wird ein Ersatzverkehr mit Bussen im 30-Minuten-Takt mit Halt am Flughafen eingerichtet. Die Linie S 3 verkehrt in beiden Richtungen nur bis Vaihingen. Zwischen Vaihingen und Flughafen müssen die Züge der Linie S 2 genutzt werden. Allerdings ist zu beachten, dass es auf der Linie S 2 in Richtung Filderstadt zu Verspätungen von bis zu zehn Minuten kommt.

Schienenaustausch am Flughafen

Das lange Wochenende um Fronleichnam nutzt die Deutsche Bahn dann, um die Schienen zwischen Filderstadt und dem Flughafen zu wechseln. Aus diesem Grund fahren die Züge der Linien S 2 und S 3 von Mittwoch bis Freitag, 7. bis 9. Juni, jeweils nur bis Vaihingen. Zwischen Vaihingen und Flughafen/Messe beziehungsweise Filderstadt verkehren Ersatzbusse, die unterwegs mehrmals halten. Zwischen Vaihingen und dem Flughafen kann zudem die Direktverbindung X 23 genutzt werden. Die Busse starten im 30-Minuten-Takt an der Industriestraße an der Ostseite des Vaihinger Bahnhofs.

Zusätzlich gilt weiterhin die Streckensperrung zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen.