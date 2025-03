Nahverkehr in Stuttgart: SSB warnt vor Engpässen wegen Großdemonstration

Nahverkehr in Stuttgart

1 Bereits seit Freitag weist die SSB an vielen Haltestellen und natürlich am Schlossplatz auf die Demo hin. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Gewerkschaft IG Metall erwartet an diesem Samstag bis zu 20 000 Teilnehmer zu einer Demonstration auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Laut SSB könnten die Bahnen voll werden.











Das Weindorf, der Weihnachtsmarkt, das Volks- und Frühlingsfest, Konzerte und Sport-Events im Neckarpark oder natürlich die Heimspiele des VfB Stuttgart in der MHP-Arena – regelmäßig strömen Tausende von Menschen in die Landeshauptstadt. Die geplante Demonstration der IG Metall am Samstag, 15. März, auf dem Schlossplatz ist bei weitem nicht die erste Großveranstaltung, dennoch warnt die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) explizit vor möglichen Engpässen bei den Stadtbahnen.