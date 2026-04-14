Nahverkehr in Stuttgart: SSB kündigen „sanftes Facelift“ für Klett-Passage an

Die Klett-Passage und die Haltestelle darunter sind 50 Jahre alt. So sehen sie auch aus. Die große Umgestaltung lässt auf sich warten, nun sollen es kleine Veränderungen richten.
Viele mögen sie nicht und kommen trotzdem nicht umhin, sich regelmäßig dort aufzuhalten: die Klett-Passage, die in der vergangenen Woche 50 Jahre alte geworden ist. Thomas Moser, Chef der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), und Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne) haben das Jubiläum nun zum Anlass genommen, über die Zukunft des Bauwerks zu sprechen, dass zum einen Schopping-Angebote beherbergen soll und zum anderen vor allem der Erschließung der Stadtbahn- und der S-Bahnhaltestelle am Hauptbahnhof dient. Die SSB kündigen „ein sanftes Facelift“ für das Bauwerk an.