Nahverkehr in Stuttgart: Sparkurs bei Bus und Bahn mit Augenmaß

Die Stadt drosselt das Tempo beim Ausbau des Nahverkehrs. Angesichts leerer Kassen ist das klug – solange diese Sparsamkeit nicht langfristig in die Reduzierung des Angebots mündet.
Im öffentlichen Nahverkehr in Stuttgart gibt es eine Zweiklassengesellschaft. Wer mit Bussen und Bahnen der SSB durch die Stadt fährt, kommt meist pünktlich und ohne Zwischenfälle ans Ziel. Wer bei der Reise auf die S-Bahn angewiesen ist, hat hingegen häufig das Nachsehen. Weichen zicken, Signale verweigern den Dienst oder der Zug will nicht so.