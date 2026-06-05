Nahverkehr in Stuttgart: So könnte das Stadtbahnnetz der Zukunft aussehen

Die Stuttgarter Straßenbahnen wollen den nächsten großen Ausbauschritt auf den Fildern gehen. Das Netz wird nach Abschluss der Projekte anders aussehen als heute.

Mit Blick in die Kassen von Stadt, Land und Bund klingt es zunächst etwas illusorisch, was die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) vor kurzem der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Unter dem Stichwort „Filderstudie“ hat der städtische Nahverkehrsbetrieb Ideen entwickelt, wie das bisher mit der Schiene unterversorgte Gebiet westlich des Stuttgarter Stadtteils Vaihingen erschlossen werden könnte. Als lohnende Ziele haben die SSB dabei einerseits die großen Wohngebiete Lauchhau und Lauchäcker sowie den Südwestzipfel des Uni-Campus' ausgemacht und andererseits das sogenannte Eiermann-Areal am Autobahnkreuz, wo auf einer Gewerbebrache ein neues Stadtquartier entstehen könnte.

Dazu müsste das heute am Vaihinger Bahnhof endende Stadtbahnnetz erweitert werden. Doch die Querung des zweitgrößten Stadtbezirks ist baulich aufwendig. Die SSB schnüren deswegen ein Maßnahmenpaket, das nur in Gänze zuschussfähig ist. Neben der Untertunnelung von Vaihingen gehört dazu auch ein neuer Tunnel zwischen der Haltestelle Engelboldstraße und der bestehenden Strecke zwischen den Haltestellestellen SSB-Zentrum und Wallgraben sowie die schon lange geplante Möhringer Kurve, die umsteigefreie Fahrten zwischen der Innenstadt und Plieningen ermöglich würden.

Die Überlegungen der SSB für eine Neuordnung des Stadtbahnnetzes auf den westlichen Fildern. Foto: Yann Lange

SSB-Chefplaner Volker Christiani hält die zweite Hälfte der 30er-Jahre für einen realistischen Zeithorizont zur Umsetzung des Großvorhabens. Auch wenn bis dahin noch viel Zeit bleibt, so existieren bei den SSB auch schon erste Überlegungen, welche Linien dann welchen Weg nehmen würden. Für die heute schon auf den Fildern verkehrenden U3, U5 und U12 würden sich nach diesen Vorstellungen nichts ändern.

Die von Ostfildern kommende und heute am Vaihinger Bahnhof endende U8 soll einst bis zu den Wohngebieten Lauchhau und Lauchäcker weiterrollen. Ein weiterer Ausbau dieses Streckenastes bis zum Stadtteil Büsnau wird hingegen zu den Akten gelegt. Zum einen ist die Vorbeifahrt am Max-Planck-Institut mit seinen sensiblen Gerätschaften schwierig, zum anderen attestieren die SSB dieser Erweiterung lediglich einen geringen verkehrliche Nutzen.

Ebenfalls in den Fokus der Überlegungen rücken die Linien U1 und U14, die heute am Vogelrain beziehungsweise am Vaihinger Bahnhof enden. Eine der beiden Linien soll via dem neuen Kaltentaltunnel und der ebenfalls neuen Haltestelle Möhringer Landstraße auf die Filder gelangen. Von dort könnte es entweder weiter nach Leinfelden-Echterdingen oder zum Flughafen und zur Landesmesse gehen.

Die andere Linie hingegen soll zum Vaihinger Bahnhof fahren und von dort in den Vaihinger Westen zum Eiermann-Campus. Sollte die Wahl auf die U1 fallen, müssten dazu noch die bestehenden Haltestellen zwischen Vogelrain und Vaihingen Schillerplatz für den Einsatz von 80-Meter-Zügen erweitert werden. Die U1 soll zum Jahresende nach U6, U7 und U12 als vierte Linie im Regelbetrieb auf die langen Stadtbahnzüge umgestellt werden. Im kommenden Jahr wollen die SSB eine Bürgerbeteiligung zu den Überlegungen veranstalten.