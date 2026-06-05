Nahverkehr in Stuttgart: So könnte das Stadtbahnnetz der Zukunft aussehen

Die Stuttgarter Straßenbahnen wollen den nächsten großen Ausbauschritt auf den Fildern gehen. Das Netz wird nach Abschluss der Projekte anders aussehen als heute.
Mit Blick in die Kassen von Stadt, Land und Bund klingt es zunächst etwas illusorisch, was die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) vor kurzem der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Unter dem Stichwort „Filderstudie“ hat der städtische Nahverkehrsbetrieb Ideen entwickelt, wie das bisher mit der Schiene unterversorgte Gebiet westlich des Stuttgarter Stadtteils Vaihingen erschlossen werden könnte. Als lohnende Ziele haben die SSB dabei einerseits die großen Wohngebiete Lauchhau und Lauchäcker sowie den Südwestzipfel des Uni-Campus' ausgemacht und andererseits das sogenannte Eiermann-Areal am Autobahnkreuz, wo auf einer Gewerbebrache ein neues Stadtquartier entstehen könnte.