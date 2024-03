1 Der S-Bahnverkehr nach Filderstadt ist am Freitagmorgen gestört. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Wegen einer defekten Weiche fahren seit Freitagmorgen keine S-Bahnen nach Filderstadt. Die Bahn setzt stattdessen Busse zwischen dem Stuttgarter Flughafen und Filderstadt ein.











Die Pannenserie der Stuttgarter S-Bahn setzt sich fort. Am Freitagmorgen vermeldete die Deutsche Bahn über den Kurznachrichtendienst X zunächst die Störung an einer Weiche zwischen den Stationen Flughafen und Filderstadt-Bernhausen. Dort sei mit Zugausfällen und Verspätungen von bis zu 15 Minuten zu rechnen. Um kurz nach acht Uhr hieß es dann, dass in besagtem Abschnitt gar keine Bahnen mehr der Linie S 2 unterwegs seien. Stattdessen setzte die Bahn zwei Gelenkbusse als Ersatzverkehr ein.