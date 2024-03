1 Erkennungsmerkmal pinkfarbene Handtücher. So wollen Andreas Schmidt, Oskar Otto und Hannes Rockenbauch (von links) auf Unterschriftensammlung gehen. Foto: Andreas Rosar

Ein Bündnis will bei einem Bürgerbegehren 20 000 Unterschriften sammeln und damit den Gemeinderat unter Druck setzen, den ÖPNV in Stuttgart kostenlos anzubieten. So sieht der konkrete Plan aus.











Link kopiert



Was seit dem Jahr 2020 in Luxemburg und seit mehr als zehn Jahren in 20 Städten in Frankreich der Fall ist, soll auch in Stuttgart umgesetzt werden: „Bus und Bahn kostenlos“ für alle. Möglich machen soll dies ein gleichnamiges Bürgerbegehren, das am Freitag von einem Bündnis aus Fridays for Future, Freifahren Stuttgart und der Fraktion Stuttgart ökologisch sozial (SÖS) gestartet wurde. Ziel ist es, 20 000 Unterschriften zu sammeln, welche dann als klarer Auftrag für ein ticketloses Angebot im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) an den Gemeinderat übergeben werden sollen.