Nahverkehr in Stuttgart: Neuer Ortsbus in Münster nimmt Betrieb auf

1 Dreimal in der Woche können Fahrgäste das neue Angebot nutzen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Bereits am Montag, 5. Mai, nimmt der neue Ortsbus in Münster seinen Betrieb auf. Dreimal die Woche und dreimal täglich verbindet die neue Linie 59 nun wichtige Einrichtungen im Stadtbezirk.











Die topografische Kessellage von Stuttgart ist eine Besonderheit, stellt aber an zahlreichen Stellen vor allem für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen auch ein Problem dar. So auch in Münster. Für Abhilfe sorgt dort ab Montag, 5. Mai, ein neuer Ortsbus der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). An drei Tagen in der Woche soll der Kleintransporter dreimal täglich zwischen dem Bezirksrathaus und dem Friedhof pendeln – zunächst im Probebetrieb für zwei Jahre.