Nahverkehr in Stuttgart: Landwirt sieht seine Existenz durch neue Stadtbahntrasse gefährdet

Die SSB planen einen neuen Betriebshof in Weilimdorf und eine neue Strecke nach Hausen und Ditzingen. 2031 könnten die ersten Züge rollen, bis dahin gibt es noch offene Fragen.
Das Stuttgarter Stadtbahnnetz soll weiter wachsen. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) plant einen neuen Betriebshof an der Gemarkungsgrenze zu Ditzingen, zudem soll die Stadtbahnlinie U 13 über den Stadtteil Hausen weiter bis ins Gewerbegebiet Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) verlängert werden. Ein Landwirt aus Weilimdorf sieht sich aber durch das wichtigste Projekt der SSB in den kommenden Jahren in seiner Existenz gefährdet, da er zahlreiche bislang bewirtschaftete Flächen aufgeben muss.