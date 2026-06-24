Nahverkehr in Stuttgart: Kunden der SSB müssen sich umorientieren

Die Stuttgarter Straßenbahnen schließen ihr Kundencenter am Rotebühlplatz am Freitag. Der Ersatz an der Lautenschlagerstraße am Hauptbahnhof ist allerdings noch nicht fertig.

Aus Drei mach' Zwei: die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) organisieren ihre Kundencenter in der Stuttgarter Innenstadt neu. Allerdings verläuft die Neuordnung nicht so, wie ursprünglich geplant. Am Freitag öffnet die Anlaufstelle für Nahverkehrskunden in der Passage der Haltestelle Rotebühlplatz letztmalig. Übrig bleiben die Schalter am Charlottenplatz und am Hauptbahnhof. Die Beratungsmöglichkeiten dort sollen ausgebaut werden, allerdings lässt sich der ursprüngliche Zeitplan dafür nicht halten.

Der Standort am Rotebühlplatz werde „perspektivisch mit dem aktuell bestehenden Kundencentrum am Hauptbahnhof und der Fundstelle der SSB in einem größeren, zentralen Kundenzentrum direkt gegenüber vom Hauptbahnhof in der Lautenschlagerstraße 2 zusammengeführt“, heißt es in einer Mitteilung der SSB.

Das städtische Nahverkehrsunternehmen hatte bereits im März vergangenen Jahres einen Mietvertrag für die neuen Flächen an der Lautenschlagerstraße unterzeichnet. Die Eröffnung war zu diesem Zeitpunkt für Dezember 2025 geplant. Doch daraus wurde nichts. Nun wollen die SSB den neuen Standort peu à peu in Betrieb nehmen. Das Verfahren soll sich bis Ende 2026 hinziehen.

Auch das Fundbüro der SSB zieht um

Im Oktober werde „ein Teil der Verkaufsfläche in Betrieb genommen“, sagt eine SSB-Sprecherin. Daran anschließend ziehe das bestehende Kundenzentrum, das sich im ehemaligen Hindenburgbau befindet, wenige Meter weiter an die Lautenschlagerstraße. Wenn das abgeschlossen ist, wechselt das Fundbüro der SSB von seinem heutigen Standort in Degerloch in die neuen Räume. „Für Anfang Dezember ist die komplette Fertigstellung geplant“, sagt die Sprecherin.

Die Kunden sollen Vorteile von dem neuen, größeren Kundencentrum haben - insbesondere mit Blick auf die Wartezeiten. Die SSB versprechen „eine höhere Schalterverfügbarkeit zu Starklastzeiten“. Die Fundstelle biete durch den Umzug in die Innenstadt „eine zentralere Lage und längere Erreichbarkeit“.

Ein Plakat weist vor Ort auf das Schließen des Kundenzentrums der SSB am Rotebühlplatz hin. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die SSB-Mitarbeiter, die bislang ihren Dienst im Kundencentrum am Rotebühlplatz tun, sind künftig an den Standorten am Charlottenplatz und am Hauptbahnhof im Einsatz. Diese haben montags bis freitags von 7.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, die Schalter am Charlottenplatz noch zusätzlich samstags von 10 bis 14 Uhr.

Auch in Zeiten zunehmender Digitalisierung des Fahrtenvertriebs sind die Serviceleistungen der Kundenberater stark nachgefragt. Im Jahr 2024 hatten die SSB 300.000 Kundenkontakte registriert. Dabei brachten die SSB unter anderem 40.000 Aboverträge an den Fahrgast. Auch weniger erfreuliche Dinge wurden dort erledigt, wie etwa das Nachreichen eines Fahrscheins, der bei einer Kontrolle nicht vorgezeigt werden konnte, oder das Begleichen der Strafe von erwischten Schwarzfahrern.