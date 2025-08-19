Nahverkehr in Stuttgart: Kommt eine Stadtbahn auf den Burgholzhof?

Die CDU fordert eine neue Trasse der U16 zum Cannstatter Stadtteil: So könnte das Robert-Bosch-Krankenhaus mit dem Neckarpark und dem Mercedes-Werk verbunden werden.
Die CDU in Bad Cannstatt stellt sich den ganz großen Wurf für den öffentlichen Nahverkehr im größten Stuttgarter Stadtbezirk vor. Die Stadt soll prüfen, inwiefern der im Dreieck zwischen Hallschlag, Pragsattel und Rot gelegene Burgholzhof besser an das städtische Stadtbahn-Netz angeschlossen werden kann. So würde nicht nur das Robert-Bosch-Krankenhaus und das Wohngebiet davon profitieren, sondern auch eine Verbindung zu den Veranstaltungsstätten im Neckarpark und dem Mercedes-Werk Untertürkheim ermöglicht.