Nahverkehr in Stuttgart: Kelterplatz in Zuffenhausen gesperrt

1 Die Stadtbahn U15 ist von der Sperrung nicht betroffen, der Autoverkehr hingegen sehr wohl. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG erneuert eine Kurve im Gleisbett. Daher ist der Kelterplatz zum Teil für den Verkehr gesperrt.











Verkehrsteilnehmer in Stuttgart sind es aus den Sommerferien bereits gewohnt, nun kommen auch während der Herbstferien wieder Behinderungen auf sie zu. Betroffen ist unter anderem die Kelterplatz in Zuffenhausen. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) erneuert von Samstag, 25. Oktober, bis voraussichtlich Samstag, 1. November, eine Kurve im dortigen Gleisbereich. Daher muss der Kelterplatz zum Teil gesperrt werden. Die Haldenrainstraße ist ab dem Kreisverkehr in Richtung Ludwigsburger Straße nicht befahrbar. Die direkte Durchfahrt aus Feuerbach kommend nach Zuffenhausen ist ebenso wenig möglich, wie das Abbiegen aus dem Ortskern nach Freiberg.