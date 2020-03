11 Am Mittwochmorgen war wenig los in den Stadtbahnen, die Fahrgäste konnten einen größeren Abstand zueinander halten. Foto: Lichtgut/Leif-Hendrik Piechowski

Die rasche Reaktion der SSB auf die Kritik an übervollen Stadtbahnen in Stuttgart am Dienstag hat sich am Mittwoch früh ausgewirkt: Die Fahrgäste hatten wieder genügend Platz, um Abstand zu halten.

Stuttgart - So hat Stuttgart seinen Hauptbahnhof noch nie gesehen: Die Stadtbahnen, die Haltestellen, die Ladenfläche oberhalb der Gleise – zur Hauptverkehrszeit am Mittwochmorgen herrschte an allen Ecken und Enden weitestgehende Stille. In der Corona-Krise wird das Nadelöhr des Stuttgarter Nahverkehrs nun auch zunehmend zum Geisterbahnhof.

Dabei war es am Dienstag noch zu Beschwerden gekommen, nachdem die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) ihren Fahrplan aufgrund der geringen Anzahl an Fahrgästen ausgedünnt hatte und die Auslastung auf einzelnen Stadtbahnlinien sprunghaft angestiegen war. Die Corona-Ansteckungsgefahr würde in den übervollen Bussen und Bahnen zur Hauptverkehrszeit steigen, lautete der verärgerte Tenor der Fahrgäste. Die Proteste hatten Erfolg: Seit Mittwoch fahren zumindest die Bahnen der Hauptverkehrslinien schon morgens ab 5 Uhr im 15-Minuten-Takt statt strikt nach dem Sonntagsfahrplan, wie ursprünglich geplant.

Schnelle Reaktion der SSB

Die schnelle Reaktion der städtischen Verkehrsbetriebe schien bereits am ersten Tag Wirkung zu zeigen: Die Zahl der Pendler am Charlottenplatz und am Hauptbahnhof war deutlich geringer als sonst, auch am S-Bahnhof warteten nur wenige auf einen Anschluss in die Region.

Bei den übrig gebliebenen Fahrgästen stieß die Anpassung derweil auf breite Zustimmung. „Heute ist zumindest mal weniger los als gestern. Am Dienstag war es hier noch sehr voll“, sagte Janette Imhof, die in einem Krankenhaus arbeitet und auf eine tägliche Anreise mit der Bahn angewiesen ist. Entsprechend entsetzt habe sie sich in den vergangenen Tagen über die hohe Anzahl an Fahrgästen gezeigt: „Ich habe immer noch das Gefühl, dass viele Menschen jeden Tag mit der Bahn zur Arbeit fahren, obwohl sie beispielsweise auch von zu Hause arbeiten könnten. Wirklich jeder, der das kann, sollte es jetzt auch tun.“

VVS-Chef früh unterwegs

Unter den wenigen Pendlern befand sich am Mittwoch auch einer mit besonders wachsamem Auge: VVS-Geschäftsführer Horst Stammler hatte sich bereits früh um sechs Uhr auf den Weg durch das Verkehrsnetz des Verbundes gemacht, um vor Ort die Entwicklung der Fahrgastzahlen zu verfolgen. In einem ersten Resümee am Bahnsteig zeigte sich der Experte sehr zufrieden: „Es muss unser Ziel sein, dass jeder Fahrgast theoretisch einen Vierersitz für sich allein hat. Nur so können wir die Infektionsgefahr kleinhalten. Was ich bislang gesehen habe, stimmt mich daher sehr zuversichtlich. Natürlich fehlt noch die statistische Auswertung.“ Nun sei es das Ziel des Verkehrsverbunds, möglichst lange einen verlässlichen Fahrplan auf allen Linien zu gewährleisten.

Kritiker sehen Verbesserungen

Auch Eberhard Frei, Leiter des Pflegeheims Paulinenpark im Stuttgarter Westen, war am Mittwochvormittag beruhigt: „Das ist ermutigend: unsere Mitarbeitenden berichten heute von viel Platz oder zumindest wesentlich verbesserter Situation in den Bahnen.“ Frei hatte am Dienstag noch vehement die Enge in den Stadtbahnen kritisiert, als ihm entsetzte Beschäftigte von der Situation berichtet hatte. Auch ein Klinikmitarbeiter im Marienhospital zeigte sich nun zufrieden: „Die U 4 war sehr leer, aber die U 1 war gut gefüllt. Der 1,50 Meter-Abstand war an etlichen Stellen im Wagen nicht einzuhalten, aber noch akzeptabel im Gegensatz zum Dienstag“. In einigen Vierersitzen wären zwei Fahrgäste gesessen.

Wenig Geschäft für Kioske

Weniger glücklich über die ausbleibenden Fahrgäste sind indes die letzten Einzelhändler der Arnulf-Klett-Passage, die auch nach der Verordnung der Landesregierung noch öffnen dürfen. Nur wenige Passanten blieben am Mittwoch an den Geschäften stehen, die meisten hasteten ohne den üblichen Schwenk zum Bäcker oder zum Kiosk durch die Unterführung. Silvia Kuhr vom Zeitungsstand am Ausgang zur Königsstraße kann dem Treiben nur hilflos zuschauen. Mittlerweile würden ihr sogar die Stammkunden wegbrechen, berichtet sie. „Seit Tagen sind die Zahlen im Sinkflug. Uns bleibt vielleicht noch ein Drittel der Kundschaft, die wir sonst haben.“ Eine schöne Beobachtung machte die Händlerin allerdings auch: „Seit der Corona-Krise sind die Menschen wieder rücksichtsvoller geworden.“ Zumindest das gebe ihr Hoffnung, sagt sie.

